Челябинский аэропорт обслужил более дух миллионов пассажиров

Талазины из Москвы, но последний год прожили в Челябинске, потому что Юрий работает в компании «Синара — Городские Машины». Супруга мужчины беременна, и они решили рожать в столице. 3 декабря глава семейства вернётся в Челябинск, сообщает «КП-Челябинск».
Семье Талазиных подарили сертификат на посещение бизнес-зала, а также памятные подарки.
Как отметил генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Александр Чугунов, планки в миллион пассажиров аэропорт достиг в 1989 года, двухмиллионного пассажира смогли обслужить только в 2023-м. В этом году дулось повторить рекорд.
— В этом году в аэропорту города Челябинска представлены порядка 16 авиакомпаний. Из них 19 направлений — внутренние перевозки и 10 международных направлений. К концу года планируем принять 2 млн 200 тысяч человек, — подчеркнул он.
Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев рассказал, что пассажиропоток отслеживают, чтобы понять, какие направления востребованы.
— В планах — развивать южные направления, и другие, востребованные у туристов, а также поддерживать Калининград. В этом году мы впервые через субсидию нашего правительства открыли направление в Минск.
Аэропорт Челябинска в последнее воскресенье октября перешёл на зимнее расписание. Пассажирам доступны 24 прямых рейса в российские города и за границу.