Экономика Туркестанской области показала рекордный рост

По словам акима региона, для привлечения иностранных инвестиций и обмена опытом в этом году были организованы визиты туркестанских предпринимателей в Китай, Россию, Австралию, Узбекистан, Катар и Южную Корею. В ходе этих визитов были проведены важные переговоры с крупными международными компаниями. «Кроме того, в октябре в Туркестане было подписано 35 меморандумов на сумму 301 миллиард тенге с приглашением 127 иностранных компаний. По данным соглашениям начаты работы по открытию предприятий по производству дронов, видеокамер, медицинской мебели, бытовой техники. Также в ближайшее время в индустриальных зонах будут открыты заводы по производству бытовой техники, растительного масла, газовых установок, лифтовой сборки, санфаянса, сэндвич-панелей и напитков», — поделился Дархан Сатыбалды. Кроме того, он отметил важность внедрения водосберегающих технологий и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. В условиях дефицита поливной воды, 70% которой поступает из соседних стран, приоритет отдается выращиванию новых культур и сортов, использующих современные методы водосбережения. «Планируем внедрить водосберегающие технологии на 216,3 тысячи гектаров и довести долю орошаемых земель до 40%», — заявил Сатыбалды. В целях повышения доступности этих технологий в регионе открыты три производственные площадки общей стоимостью 11,7 миллиардов тенге. В этом году в Туркестанской области засеяно 106 тысяч гектаров хлопка. Несмотря на площади, производительность остается низкой из-за применения устаревших методов выращивания. Чтобы изменить эту ситуацию, в регионе начато создание хлопко-текстильного кластера, который будет включать выращивание элитных сортов хлопка и глубокую переработку сырья с применением современных водосберегающих технологий. «Охватывается весь процесс: от выращивания хлопка до производства готовых текстильных изделий, таких как пряжа, ткань и одежда. В Туркестане началось строительство крупного завода по глубокой переработке хлопка. Общая стоимость составляет 147 миллиардов тенге. На заводе будет создано более четырех тысяч рабочих мест», — сказал Дархан Сатыбалды. В рамках хлопкового кластера запланировано девять крупных проектов на сумму 226 миллиардов тенге. По словам Сатыбалды, по завершении этих проектов урожайность хлопка вырастет в три раза, достигнув 70 центнеров с гектара.