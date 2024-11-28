В Петербурге меняют закон о капремонте

Как пишет РБК, представитель губернатора в петербургском парламенте Константин Сухенко заявил, что дата последнего капитального ремонта «не определяет техническое состояние и необходимость очередного ремонта здания». Кроме того, не может служить «индикатором качества выполненных работ».
«Давайте не обманывать самих себя: значение качества, с которым были выполнены работы много лет назад, едва ли актуальны спустя десятилетия, потому что у нас меняются и подрядчики, и технологии».
В свою очередь, заместитель председателя жилищного комитета Наталия Синей сообщила, что сейчас в Петербурге идет «инвентаризация домов», чтобы затем определить, какие здания могут быть обследованы за счет города. Дело в том, что в законах Северной столицы появятся пункты о порядке информирования собственников и управляющих компаний о результатах обследования техсостояния многоквартирных домов, если оно проводилось за счет региона. Известно, что 42 депутата данный законопроект одобрили, против был только один народный избранник.
В поправках также говорится о том, что обследованием и эксплуатационным контролем за состоянием потенциально аварийных объектов будут следить специализированные компании, входящие в отраслевые СРО. Впрочем, проверить техсостояние дома можно будет и за счет собственников помещений, расположенных в здании.
Разбираться в тонкостях нововведений придется уже врио руководителя Фонда капитального ремонта Леониду Вишневскому. Его предшественник Евгений Петров был уволен через три месяца после начала исполнения служебных обязанностей. Этому предшествовало задержание бывшего инженера отдела строительного контроля НО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта»: его подозревают в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, мужчина получил 180 тысяч рублей за то, что в 2021 году подписал документы о приемке работ, которые были выполнены не в полном объеме и с нарушениями.
Тем временем, согласно официальным отчетам, Петербург занимает третье место среди регионов страны по количеству капитально отремонтированных в текущем году многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Согласно документам, в Северной столице активно приводят в порядок крыши, подвалы, инженерные коммуникации и фасады домов, а также меняют лифты в парадных. С начала года рабочие произвели 45 284 вида работ.
Топ‑5 регионов по количеству капитально отремонтированных в 2024 году зданий выглядит так:
- Москва — 2711;
- Московская область — 2201;
- Санкт-Петербург — 1136;
- Самарская область — 729;
- Республика Татарстан — 682.
Кстати, любой житель Петербурга может узнать, внесен ли его дом в график капремонта: информация размещена на сайте Фонда развития территорий. Чтобы получить информацию, необходимо в шапке сайта выбрать раздел «Гражданам» и в появившемся окне открыть раздел «Мониторинг реализации региональных программ капремонта». После этого следует в строке поиска ввести свой город, улицу и номер дома. Так можно узнать, какие работы выполнены и еще предстоят. Здесь же будут сведения о текущей задолженности собственников по взносам, сумме израсходованных средств на капремонт, остатке средств на выполнение услуг и способе формирования фонда средств на проведение работ.