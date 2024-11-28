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В Петербурге меняют закон о капремонте

Депутаты петербургского Законодательного собрания в первом чтении одобрили внесение изменений в региональные законопроекты «О жилищной политике Санкт-­Петербурга» и «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах». Инициативы среди прочего предлагают исключить из перечня сведений, которые включаются в регио­нальную программу города, данные о годе последнего кап­ремонта или реконструкции здания.

Как пишет РБК, представитель губернатора в петербургском парламенте Константин Сухенко заявил, что дата последнего капитального ремонта «не определяет техническое состояние и необходимость очередного ремонта здания». Кроме того, не может служить «индикатором качества выполненных работ».

«Давайте не обманывать самих себя: значение качества, с которым были выполнены работы много лет назад, едва ли актуальны спустя десятилетия, потому что у нас меняются и подрядчики, и технологии».

подчеркнул Константин Сухенко

В свою очередь, заместитель председателя жилищного комитета Наталия Синей сообщила, что сейчас в Петербурге идет «инвентаризация домов», чтобы затем определить, какие здания могут быть обследованы за счет города. Дело в том, что в законах Северной столицы появятся пункты о порядке информирования собственников и управляющих компаний о результатах обследования техсостояния многоквартирных домов, если оно проводилось за счет региона. Известно, что 42 депутата данный законопроект одоб­рили, против был только один народный избранник.

В поправках также говорится о том, что обследованием и эксплуатационным контролем за состоянием потенциально аварийных объектов будут следить специализированные компании, входящие в отраслевые СРО. Впрочем, проверить техсостояние дома можно будет и за счет собственников помещений, расположенных в здании.

Разбираться в тонкостях нововведений придется уже врио руководителя Фонда капитального ремонта Лео­ниду Вишневскому. Его предшественник Евгений Петров был уволен через три месяца после начала исполнения служебных обязанностей. Этому предшествовало задержание бывшего инженера отдела строительного контроля НО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта»: его подозревают в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, мужчина получил 180 тысяч руб­лей за то, что в 2021 году подписал документы о приемке работ, которые были выполнены не в полном объеме и с нарушениями.

Тем временем, согласно официальным отчетам, Петербург занимает третье место среди регионов страны по количеству капитально отремонтированных в текущем году многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Согласно документам, в Северной столице активно приводят в порядок крыши, подвалы, инженерные коммуникации и фасады домов, а также меняют лифты в парадных. С начала года рабочие произвели 45 284 вида работ.

Топ‑5 регионов по количеству капитально отремонтированных в 2024 году зданий выглядит так:

  • Москва — 2711;
  • Московская область — 2201;
  • Санкт-­Петербург — 1136;
  • Самарская область — 729;
  • Республика Татарстан — 682.

Кстати, любой житель Петербурга может узнать, внесен ли его дом в график капремонта: информация размещена на сайте Фонда развития территорий. Чтобы получить информацию, необходимо в шапке сайта выбрать раздел «Гражданам» и в появившемся окне открыть раздел «Мониторинг реализации региональных программ капремонта». После этого следует в строке поиска ввести свой город, улицу и номер дома. Так можно узнать, какие работы выполнены и еще предстоят. Здесь же будут сведения о текущей задолженности собственников по взносам, сумме израсходованных средств на капремонт, остатке средств на выполнение услуг и способе формирования фонда средств на проведение работ.

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