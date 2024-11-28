В Петербурге меняют закон о капремонте

Разбираться в тонкостях нововведений придется уже врио руководителя Фонда капитального ремонта Лео­ниду Вишневскому. Его предшественник Евгений Петров был уволен через три месяца после начала исполнения служебных обязанностей. Этому предшествовало задержание бывшего инженера отдела строительного контроля НО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта»: его подозревают в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, мужчина получил 180 тысяч руб­лей за то, что в 2021 году подписал документы о приемке работ, которые были выполнены не в полном объеме и с нарушениями.