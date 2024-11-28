На улице Васильченко в Казани возводят перекачивающую насосную станцию № 5

По словам директора Казанских тепловых сетей — филиал АО «Татэнерго» — Асхата Шаханова, на сегодня 352 многоквартирных дома Кировского и Московского районов подключены к магистральному тепловоду № 11. Ряд зданий не оснащены автоматизированными узлами погодного регулирования, поэтому распределение тепла по дому осуществляется элеваторами. При пиковых температурах −20…-25 градусов устройства не обеспечивают необходимым количеством сетевой воды жилые дома, поэтому батареи остывают. Запуск ПНС № 5 позволит улучшить параметры теплоснабжения потребителей, в которых остались устаревшие узлы погодного регулирования.
Кроме того, территория постепенно застраивается жилыми домами, что увеличивает число потребителей энергии магистрального тепловода № 11. При этом увеличить диаметр тепловода возможности нет. В совокупности причин было решено построить перекачивающую насосную станцию № 5.
«Важный объект для городского хозяйства и казанцев. Необходимость такой комплексной системы жители начинают понимать только тогда, когда батареи становятся не такими теплыми. Для Кировского и Московского районов этот объект станет судьбоносным. Было много жалоб от жителей Ягодной слободы о недостаточно горячих батареях. Ввод в эксплуатацию станции поможет улучшить подачу теплоснабжения. Большая работа уже проведена, осталось совсем чуть-чуть. Ждем запуска вместе с жителями».
ПНС № 5 стоит на обратном трубопроводе, назначение которого — возврат уже остывшего теплоносителя к отопительному прибору для нагрева (ТЭЦ-3). Станция имеет четыре насосных агрегата (три основных и один резервный) производительностью 2500 куб.м/час каждый и напором 55 м водяного столба. Насосное оборудование имеет срок эксплуатации 20−30 лет.
АО «Татэнерго» стремится закупать технику и комплектующие в России. Так, насосное оборудование произведено в Екатеринбурге, автоматика привезена из Подмосковья, а программное обеспечение разрабатывает ООО «ТатАисЭнерго».
На сегодня строительство объекта выполнено на 75%: возведено здание, смонтированы трубопроводы и технологическое оборудование. Продолжается монтаж автоматизации, инженерных систем (отопление, вентиляция, противопожарная система, оптоволоконная связь) и электротехнического оборудования. Завершить строительство планируют в мае 2025 года. Объект введут в эксплуатацию в следующем отопительном сезоне.
Директор Казанских тепловых сетей добавил, что для дальнейшего подключения новых объектов к системам теплоснабжения в 2025-м планируется закольцевать магистральный тепловод № 11: «Мы начинаем работу уже в этом году. Выходим на улицу Кулахметова, спускаемся по улице Батыршина и Ягодной слободе, выходим на улицу Вахитова и создаем кольцо по обеспечению надежного теплоснабжения жителей».
Напомним, всего АО «Татэнерго» обслуживает четыре перекачивающие насосные станции, которые построили в начале 2000-х: в Авиастроительном районе, возле Казанского Кремля, на ул. Вишневского.
В выездном совещании приняли участие заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин и первый замглавы администрации Кировского и Московского районов Ильсур Хисматуллин.
Напомним, в Казани отапливаются почти 6 тысяч жилых домов и 879 социальных объектов. К зиме в четырех городских котельных заменили котлоагрегаты, в одном сооружении работы продолжаются. Теплосетевые организации реконструировали и заменили более 30 км сетей отопления и горячего водоснабжения. Всего за пять лет — с 2019 по 2023 год — в городе заменили и отремонтировали 233 км сетей.
Диляра Гафурова.