На улице Васильченко в Казани возводят перекачивающую насосную станцию № 5

Напомним, в Казани отапливаются почти 6 тысяч жилых домов и 879 социальных объектов. К зиме в четырех городских котельных заменили котлоагрегаты, в одном сооружении работы продолжаются. Теплосетевые организации реконструировали и заменили более 30 км сетей отопления и горячего водоснабжения. Всего за пять лет — с 2019 по 2023 год — в городе заменили и отремонтировали 233 км сетей.