В Казани в 2025 году поднимут плату за наем жилых помещений

Соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу.
Речь идет о договорах социального найма и найма жилых помещений государственного или муниципального Жилфонда города. Плата за такое жилье начисляется на квадратный метр общей площади помещения в месяц по дифференцированным ставкам.
Также в документе утверждены коэффициенты, от которых зависит стоимость найма того или иного жилого помещения. Он отличается в зависимости от материала стен, срока ввода дома, планировки, благоустройства, месторасположения. Так, дороже обойдутся дома в Вахитовском или Ново-Савиновском районах (коэффициент 1,3), а дешевле — Авиастроительном (0,8).
Напомним, казанцам рассказали, какую квартиру можно купить за килограмм золота. Оно оценивается в 8,9 миллиона рублей.