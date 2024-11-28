В Казани в 2025 году поднимут плату за наем жилых помещений

Также в документе утверждены коэффициенты, от которых зависит стоимость найма того или иного жилого помещения. Он отличается в зависимости от материала стен, срока ввода дома, планировки, благоустройства, месторасположения. Так, дороже обойдутся дома в Вахитовском или Ново-Савиновском районах (коэффициент 1,3), а дешевле — Авиастроительном (0,8).