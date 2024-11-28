Молдова на грани энергетической катастрофы: Электроэнергия может подорожать в два раза, а то и больше — платить потребителям

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов предупредил жителей Молдовы о грядущем повышении цен на электричество.
"В случае прекращения действующей схемы поставок российского газа на Молдавскую ГРЭС в Приднестровье, и прекращения той электроснабжения правого берега Днестра, потребителям следует ждать значительного роста цен.
Следует ждать повышения цен на электроэнергию в два раза, однако, если мы говорим про цену на румынском рынке, то кто может сказать какой будет цена, если нам будут нужны дополнительные объёмы?", задаётся вопросом Виктор Парликов.
То есть, судя по последней фразе, цена на электричество может подскочить и более, чем в два раза.