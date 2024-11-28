Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы

«Подрядчики Фонда капремонта завершают запланированные на этот год работы в Большой Ялте — готовность объектов 78%, срок — до 25 декабря. Всего ремонтом охвачены 109 многоквартирных домов, общая сумма — 695 миллионов рублей», — говорится в Telegram-канале главы администрации.
По ее информации, в эту сумму входят работы по подготовке двух проектно-сметных документаций, ремонта одного подвала, 86 лифтов, 15 фасадов и 43 кровли, большинство из которых уже готовы.
«На Халтурина, 35, за месяц на 700 квадратных метрах демонтировали старую и смонтировали новую кровлю, выполнили работы по гидроизоляции, воздуховодам, установили ограждения и парапеты, а на козырьки верхних балконов уложили покрытие из ПВХ-мембраны», — приводит пример Янина Павленко.
Кроме того, в самом разгаре работы по крыше на Московской, 5, которые планируют закончить к 3 декабря.
«Каждый подрядчик обеспечивает защиту от осадков с помощью гидроизоляционного материала, и при необходимости — дополнительно укладывается пленка на отдельных участках», — уточняет глава администрации Ялты.
Янина Павленко также обратила внимание, что в случае ЧС и аварий в ремонтируемом доме жители могут обратиться в фонд. При этом на каждом объекте организовано дежурство для устранения возможных последствий, например, из-за дождя.
«В планах на 2025 год у Фонда капремонта предусмотрены работы в 175 МКД Большой Ялты», — рассказала о предстоящей работе в будущем году Янина Павленко.
При этом она подчеркнула, что срок проведения работ зависит, прежде всего, от своевременности взносов. В Ялте самый низкий уровень собираемости в Крыму — 58,8%, общая сумма задолженности — более 470,8 млн рублей. С должниками разбираются в судебном порядке.