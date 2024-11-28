Парламентарии Прикамья приняли бюджет региона на ближайшие три года

Продолжатся реновации зданий и в сфере образования. На средства бюджета планируется построить больше 20 школ и детских садов. Заложены средства на строительство 23 объектов инфраструктуры для колледжей и техникумов — будут возводиться и обустраиваться учебные корпуса и мастерские, общежития и спортивные комплексы. Кроме того, будут продолжены работы по ремонту работающих детских садов, школ и техникумов.