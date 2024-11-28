Парламентарии Прикамья приняли бюджет региона на ближайшие три года

Бюджет на ближайшие три года одобрили во втором чтении депутаты ЗС на пленарном заседании краевого парламента.
Традиционно для подготовки документа ко второму чтению в краевом парламенте создали профильную рабочую группу. Депутаты рассмотрели около 35 поправок от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, самих парламентариев, учли замечания государственно-правового управления ЗС.
Главный финансовый документ на 2025 год и плановый период 2026−27 годы сохранил свою социальную направленность.
Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
В Прикамье продолжится обновление важной для жителей инфраструктуры.
Деньги бюджета пойдут на капитальный ремонт объектов сферы здравоохранения. Запланировано капитально отремонтировать 54 объекта и благоустроить 20 больничных территорий в крае. 20 объектов будут построены с нуля и сданы в эксплуатацию.
Продолжатся реновации зданий и в сфере образования. На средства бюджета планируется построить больше 20 школ и детских садов. Заложены средства на строительство 23 объектов инфраструктуры для колледжей и техникумов — будут возводиться и обустраиваться учебные корпуса и мастерские, общежития и спортивные комплексы. Кроме того, будут продолжены работы по ремонту работающих детских садов, школ и техникумов.
Средства бюджета края будут также направлены на модернизацию системы ЖКХ, продолжится реализация проектов по дорожному строительству, будет оказываться поддержка промышленным предприятиям. Будут вестись плановые работы по оснащению Домов культуры. Выделят средства и на обустройство причальной инфраструктуры.
Значительная часть средств пойдёт на поддержку жителей региона, особенно участников СВО, на помощь семьям с детьми, поддержку учителей, врачей, студентов, работников сельской местности. На социальные выплаты заложили 195 млрд рублей, которые будут браться из всех источников. Кроме того, в ближайшие три года будут вводиться новые меры поддержки.
Одной из предложенных губернатором Прикамья поправкой стало предложение об увеличении размера резервного фонда для того, чтобы обеспечить региону бюджетной стабильности в условиях санкций. Парламентарии поправку поддержали. Размер резервного фонда в 2025 году увеличили на 1,1 млрд рублей.
Во время подготовки бюджета ко второму чтению стало известно, что Прикамье получит средства на создание производства беспилотных авиационных систем по одноимённому национальному проекту. Федеральная субсидия составит 552,8 млн рублей. Средства выделяются на условиях софинансирования, при этом доля бюджета Пермского края будет лишь 4%. Эти средства также были учтены поправкой главы региона, которую парламентарии приняли в итоговой редакции проекта трехлетнего бюджета.
По мнению спикера краевого парламента Валерия Сухих, поддержка федерации — серьёзная инвестиция в развитие промышленности и экономики региона.
«Реализация масштабного проекта на территории региона подтвердит его статус как одного из ключевых центров оборонно-промышленного комплекса страны. Развитие беспилотных авиасистем доказало свою эффективность не в теории, а на боевой практике. Уверен, прикамцы достойно справятся с поставленной задачей и внесут значимый вклад в достижение целей СВО», — подчеркнул Валерий Сухих.
В результате доработки главного финансового документа плановые доходы бюджета региона увеличились на 575,9 млн рублей, дефицит остался прежним. Плановый объём доходов в 2025 году составит 244,9 млрд рублей, а объём расходов — 291,7 млрд рублей. Плановый дефицит утвержден в размере 27,1 млрд рублей. Он не превышает предельных показателей, установленных Бюджетным кодексом РФ.