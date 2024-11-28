Средняя зарплата в Башкирии в 2025 году должна достигнуть 74,5 тыс. руб

К концу 2025 года среднемесячная зарплата в Башкирии должна вырасти до 74,5 тыс. рублей. Такой прогноз представил и.о. первого вице-премьера — министра экономического развития республики Рустам Муратов на заседании Госсобрания-Курултая 28 ноября.
Несмотря на рост показателя, даже по прогнозам жители республики продолжат зарабатывать меньше, чем в среднем по России. В стране базовое значение в следующем году должно составить 100 тыс. рублей.
В 2024 году, по данным ведомства, жители республики в среднем зарабатывают 68,7 тыс. рублей, а по стране в целом — 88,3 тыс.
К 2027 году за месяц труда жителю республики должны платить в среднем уже 84,9 тыс. рублей. Россию догнать однако не удастся — по стране показатель должен увеличиться до 119,3 тыс.