В акватории Азовского моря обследуют заброшенную буровую установку

Платформа расположена в 1,5 км от берега ст. Голубицкой Темрюкского района. В 1970—1980-х ее использовали для проведения буровых работ.
Специалисты не обнаружили следов загрязнения нефтепродуктами акватории водного объекта в районе размещения платформы. На конструкции найдены следы коррозии металла. На пробу взяли морскую воду, чтобы установить, как этот объект воздействует на окружающую среду. Результаты исследования находятся на контроле Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.