В акватории Азовского моря обследуют заброшенную буровую установку

Специалисты не обнаружили следов загрязнения нефтепродуктами акватории водного объекта в районе размещения платформы. На конструкции найдены следы коррозии металла. На пробу взяли морскую воду, чтобы установить, как этот объект воздействует на окружающую среду. Результаты исследования находятся на контроле Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.