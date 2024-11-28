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В акватории Азовского моря обследуют заброшенную буровую установку

В Темрюкском районе обследуют заброшенную буровую установку, расположенную в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Платформа расположена в 1,5 км от берега ст. Голубицкой Темрюкского района. В 1970—1980-х ее использовали для проведения буровых работ.

Специалисты не обнаружили следов загрязнения нефтепродуктами акватории водного объекта в районе размещения платформы. На конструкции найдены следы коррозии металла. На пробу взяли морскую воду, чтобы установить, как этот объект воздействует на окружающую среду. Результаты исследования находятся на контроле Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.