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130 детей-сирот получили ключи от новых квартир в Екатеринбурге

Новоселье празднуют в новом 300-квартирном доме на улице академика Ландау.

В Екатеринбурге квартиры в новом 300-квартирном доме площадью 4,3 тысячи квадратных метров, построенном компанией «Атомстройкомплекс» на улице академика Ландау в Академическом районе, получили 130 детей-сирот.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, однокомнатные квартиры готовы к проживанию и полностью укомплектованы.

В текущем году новое жилье получили уже более тысячи детей-сирот из различных городов Среднего Урала. До конца 2024-го новоселье отпразднуют дети-сироты из Сухого Лога, Тавды и Серова.

недвижимость