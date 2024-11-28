В Омске проводят жеребьёвку для переселенцев из аварийного жилья

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в эту многоэтажку переедут жители 31 аварийного дома.
Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», IV этапа региональной адресной программы Омской области по переселению из аварийного жилищного фонда за счёт средств Фонда развития территорий, бюджета Омской области и города.
Жеребьёвка пройдёт в несколько этапов. Списки формируются по группам, в которые включают квартиры, равнозначные по площади тем помещениям, которые омичи занимают сейчас в аварийных домах. На карточках, которые выбирают горожане, указан этаж, номер квартиры и площадь жилья.
«Собственникам мы предоставляем компенсацию — квартиры равнозначной площади их жилья в домах, признанных аварийными. Мы не имеем права выдать новое жилье общей площадью меньше того, что было в собственности. Что касается тех, кто проживал в муниципальном жилье. В этом случае мы компенсируем согласно количеству комнат, которые занимали граждане», — пояснила директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова.
Во всех квартирах, в которые переедут омичи из аварийного жилья, сделан косметический ремонт. Также там установлены электрические плиты, сантехника, есть отопление и водоснабжение. Некоторые квартиры оборудованы встроенными шкафами. Качество отделки высоко оценил руководитель Фонда развития территории.
После того как новый дом введут в эксплуатацию, межведомственная комиссия проведёт приёмку каждого жилого помещения. Специалисты профильных департаментов администрации Омска, а также Госжилинспекции и Госстройнадзора оценят работу электричества, систем отопления и качество ремонта. Всего в доме на 1-й Ленинградской 218 квартир. Большинство из них — 152 — однокомнатные, ещё 38 квартир — двухкомнатные, 27 — трёхкомнатные и одна — четырёхкомнатная.