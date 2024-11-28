В Омске проводят жеребьёвку для переселенцев из аварийного жилья

«Собственникам мы предоставляем компенсацию — квартиры равнозначной площади их жилья в домах, признанных аварийными. Мы не имеем права выдать новое жилье общей площадью меньше того, что было в собственности. Что касается тех, кто проживал в муниципальном жилье. В этом случае мы компенсируем согласно количеству комнат, которые занимали граждане», — пояснила директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова.