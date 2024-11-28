На новогодние праздники назначены дополнительные поезда из Екатеринбурга

Они будут курсировать из Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Нижневартовска в Москву, Челябинск и по другим популярным направлениям.
Всего на конец декабря — начало января назначено больше 40 дополнительных поездов по популярным маршрутам.
Так, поезд № 211 (Тюмень — Екатеринбург — Москва) будет курсировать 24, 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января. Поезд № 212 (Москва — Екатеринбург — Тюмень) — 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января.
На 29 декабря назначены поезда № 213 (Екатеринбург — Курган) и № 214 (Курган — Екатеринбург). На 27 декабря и 8 января назначен поезд № 573 (Тюмень — Екатеринбург — Махачкала), На 30 декабря и 11 января — № 574 (Махачкала — Екатеринбург — Тюмень).
На 29 декабря назначен дополнительный поезд № 492 (Екатеринбург — Нижневартовск), на 30 декабря — № 491 (Нижневартовск — Екатеринбург — Пермь), на 27 декабря — № 230 (Москва — Екатеринбург).
Поезд № 546 (Челябинск — Екатеринбург — Нижневартовск) назначен на 26 декабря, 7 и 11 января. Поезд № 545 (Нижневартовск — Екатеринбург — Челябинск) — на 8 и 12 января, поезд № 201 (Нижневартовск — Екатеринбург — Приобье) — на 28 декабря, № 553 (Приобье — Екатеринбург — Челябинск) — на 30 декабря.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление.
К праздникам украсят около десяти тысяч предприятий. Гирлянды и инсталляции разместят на фасадах, входных группах зданий, в витринах, в социальных учреждениях, во дворах и парках.