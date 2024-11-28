«Газета.Ru» назвала восемь важных изменений для водителей с 1 декабря

Согласно действующему законодательству, россияне должны поменять летнюю резину на своих автомобилях до наступления календарной зимы — то есть до 1 декабря. При этом водители имеют право использовать как шипованные, так и нешипованные шины. Обязательным условием в этом случае будет наличие маркировки «M+S», «M&S» или «M S», отметили в Минтрансе. Также зимние шины должны быть установлены на всех колесах. За нарушение автомобилистам грозит предупреждение или штраф 500 рублей.