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На реставрацию Ханского дворца в Крыму выделили еще 168,6 млн рублей

Работы выполнят до 1 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

На реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае дополнительно выделили 168,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «Крымжилкомфорт». Компания должна выполнить реставрационные работы в Ханском дворце. Планируется, что в порядок приведут в Графском (светском) корпусе и Ханской кухне. За это компания получит 168 644 074 рубля.

«Предельный срок, на который заключается Контракт, — 1 декабря 2025 года», — отмечается в распоряжении.

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