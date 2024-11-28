На реставрацию Ханского дворца в Крыму выделили еще 168,6 млн рублей

На реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае дополнительно выделили 168,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «Крымжилкомфорт». Компания должна выполнить реставрационные работы в Ханском дворце. Планируется, что в порядок приведут в Графском (светском) корпусе и Ханской кухне. За это компания получит 168 644 074 рубля.
«Предельный срок, на который заключается Контракт, — 1 декабря 2025 года», — отмечается в распоряжении.