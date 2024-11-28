Ледовый дворец и «Кумжаград»: В администрации Ростова прошел Совет по инвестициям

Это проекты в различных сферах: в производственной, в инновационной, в социальной, в сфере торговли, а также — в сфере деловой активности. Но на достигнутом город останавливаться не собирается. На Совете по инвестициям были рассмотрены еще пять инвестпроектов с общим портфелем свыше 600 миллионов рублей.