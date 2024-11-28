Ледовый дворец и «Кумжаград»: В администрации Ростова прошел Совет по инвестициям

В Ростове-на-Дону в среду, 27 ноября, при главе администрации города Алексея Логвиненко состоялся Совет по инвестициям. По словам Алексея Валентиновича, уже подведены итоги деятельности муниципальных образований по привлечению инвестицией в 2023 году. Результаты — достойные.
— В текущем году инвестиционные показатели по-прежнему высокие. Ростов остается привлекательным для инвесторов и развивается всесторонне. На сегодняшний день в инвестпортфеле города 63 проекта стоимостью 334 миллиарда рублей, — говорит Алексей Логвиненко.
Это проекты в различных сферах: в производственной, в инновационной, в социальной, в сфере торговли, а также — в сфере деловой активности. Но на достигнутом город останавливаться не собирается. На Совете по инвестициям были рассмотрены еще пять инвестпроектов с общим портфелем свыше 600 миллионов рублей.
«ХОККЕЙ-АРЕНА» НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ.
Первый вопрос касался строительства спортивно-развлекательного комплекса с объектами общественного питания. Речь — о ледовом дворце, который расположится на улице Левобережная.
С докладом на эту тему выступил руководитель проекты Дмитрий Яценко.
— Основное функциональное назначение комплекса — проведение спортивных мероприятий. В универсальном дворце спорта можно будет играть в хоккей или заниматься фигурным катанием. Название будущего сооружения — «Хоккей — Арена». Комплекс расположится на территории парка «Левобережный» в непосредственной близости с «Ростов-Ареной». Он дополнит развитие спортивно-развлекательного кластера левого берега Дона и Ростова в целом. Объект разместится на территории, площадь которой превышает 17973 тысяч квадратных метров. Площадь застройки составит порядка пяти тысяч квадратных метров. Вместимость комплекса рассчитана на 500 человек, — пояснил докладчик.
Сегодня уже выполнены проектные работы, утвержден архитектурный облик объекта, ведутся работы по получению разрешения на строительство. Приступить к возведению спортивного дворца планируют в начале 2025 года. Окончание реализации проекта намечено на 2026-ой.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что будущий спортивный объект гармонично впишется в территорию левобережья.
— Поручил в кратчайшие сроки, в течение 2−3 недель, выдать разрешение на строительство и оказывать максимальное содействие реализации этого проекта, чтобы ростовчане могли круглогодично заниматься зимними видами спорта, — сказал Алексей Валентинович.
ОСВАИВАЕМ НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ.
Кроме того, на Совете по инвестициям рассмотрели масштабные проекты по комплексному развитию территории по улице Кумженской, между реками Дон и Мертвый Донец. Два инвестора собираются освоить почти 700 гектаров земли. Эти участки находятся в их собственности.
— Планируется строительство многоквартирных жилых домов, 5 школ, 11 детсадов, объектов культурного и бытового назначения, дорог, инженерной инфраструктуры, зоны отдыха. Речь идет о комплексном развитии территории площадью 344,8 га по адресу улица Кумженская, 1 г. А общий объем инвестиций оценивается в 230 млрд рублей. Сейчас идет градостроительная подготовка территории, разработка мастер-плана, проведение инженерных изысканий. Еще один инвестор представил проект под названием «Кумжаград». Компания собирается освоить свыше 300 га в 2 этапа: 2025−2031 годы — строительство 2-х микрорайонов и жилого квартала, 2029−2039 годы — строительство шести микрорайонов и делового квартала, — сообщил Алексей Логвиненко.
Инвестор планирует вложить в развитие территории 332,5 млрд рублей. Уже разработаны концепция освоения и мастер-план, проектная документация планировки территории первого этапа. Ведется проработка комплексной схемы инженерного обеспечения территории и подготовка договора ее комплексного развития.
— Особо хочу подчеркнуть, в соответствии с правилами землепользования и застройки города, большая часть Ростова рассматривается как перспективная под комплексное развитие. Таким образом, реализация проектов высотной жилой застройки возможна только с применением механизмов комплексного развития территории. А при таком подходе обязательным условием является обеспечение территории всеми необходимыми объектами социального, инженерного и транспортного обеспечения. Мы со своей стороны обещаем создать максимально комфортные условия для инвесторов, чтобы все задуманное сбылось, — подытожил Алексей Валентинович.