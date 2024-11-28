В Усть-Илимске введут туристический налог

Налоговая ставка будет ежегодно повышаться на 1 пункт. В 2025 году она составит 1%, в 2026-м — 2% и так, пока в 2029 году не установится на уровне 5%. В последующие годы она останется неизменной.
Туристический налог — обязательный платеж от соответствующей деятельности. Его уплачивают владельцы гостиниц, хостелов и так далее. Вероятно, туристический налог его плательщики включат в стоимость номеров для постояльцев. Таким образом, для конечного потребителя цена на услуги вырастет.
Между тем от уплаты налога в Усть-Илимске освободят федеральных льготников, а также членов семей участников СВО, многодетные семьи, несовершеннолетних детей и членов семей ветеранов боевых действий, а также ветеранов труда.
Ранее решение о введении туристического налога приняли в еще одном городе Приангарья: Усолье-Сибирском.