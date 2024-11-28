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Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась до 58304 рублей

Средняя зарплата волгоградцев за сентябрь 2024 года составила 58304 рубля. Такие данные, передает V102.RU, опубликовал Росстат.

При этом ранее это ведомство сообщало, что средняя зарплата жителей региона в августе была больше — 58437 рублей.

В целом за период с января по сентябрь 2024 года величина данного показателя в регионе составила 56813 рублей.

Между тем, средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжает снижаться третий месяц подряд. В июле этот показатель фиксировался на уровне 59531 рубля.

До июля средняя зарплата в регионе росла заметными темпами — эта тенденция фиксировалась в течение первого полугодия.