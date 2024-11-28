Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась до 58304 рублей

При этом ранее это ведомство сообщало, что средняя зарплата жителей региона в августе была больше — 58437 рублей.
В целом за период с января по сентябрь 2024 года величина данного показателя в регионе составила 56813 рублей.
Между тем, средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжает снижаться третий месяц подряд. В июле этот показатель фиксировался на уровне 59531 рубля.
До июля средняя зарплата в регионе росла заметными темпами — эта тенденция фиксировалась в течение первого полугодия.