Новую мегашколу в воронежском Шилово построят за 3 млрд рублей

Ориентировочная площадь здания составит порядка 37,3 тыс. кв. м., его высота будет варьироваться от двух до пяти этажей. В центре расположится многофункциональный блок, по бокам от него — корпуса для начальной и старших классов. Спортивное ядро разместят во дворе. Также на прилегающей территории появится площадка для изучения ПДД для малышей.
Согласно материалам закупки, как пишет местное бизнес-издание De Facto, строительные работы на объекте должны быть завершены к 19 августа 2026 года.
Заказчиком выступает управление строительной политики воронежской мэрии. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 декабря, а итоги аукциона подведут 17 декабря.