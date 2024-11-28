Олбани
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую мегашколу в воронежском Шилово построят за 3 млрд рублей

Стартовали поиски подрядчика, который возьмет на себя строительство втрой в городе мегашколы. Образовательное учреждение, в котором смогут заниматься до 2 тысяч учащихся, появится на улице Остужева. Стоимость объекта оценивается в 2,95 млрд рублей.

Ориентировочная площадь здания составит порядка 37,3 тыс. кв. м., его высота будет варьироваться от двух до пяти этажей. В центре расположится многофункциональный блок, по бокам от него — корпуса для начальной и старших классов. Спортивное ядро разместят во дворе. Также на прилегающей территории появится площадка для изучения ПДД для малышей.

Согласно материалам закупки, как пишет местное бизнес-издание De Facto, строительные работы на объекте должны быть завершены к 19 августа 2026 года.

Заказчиком выступает управление строительной политики воронежской мэрии. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 декабря, а итоги аукциона подведут 17 декабря.

образование
строительство