Новую мегашколу в воронежском Шилово построят за 3 млрд рублей

Ориентировочная площадь здания составит порядка 37,3 тыс. кв. м., его высота будет варьироваться от двух до пяти этажей. В центре расположится многофункциональный блок, по бокам от него — корпуса для начальной и старших классов. Спортивное ядро разместят во дворе. Также на прилегающей территории появится площадка для изучения ПДД для малышей.