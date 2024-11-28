В Новосибирской области внесли окончательные корректировки в бюджет 2025−2026

В Новосибирской области внесли окончательные поправки в бюджет, утвержденный на текущий год и плановый период 2025—2026 годов. Соответствующий законопроект приняли на сессии Заксобрания региона. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, финальные корректировки носят технический характер, а бюджетными решениями обеспечивают уже фактически свершившиеся расходы. Например, это касается вопросов строительства и соцвыплат. Если подрядчик не укладывается в сроки, пусковые объекты переходят на 2025 год, их обеспечат лимитами.
— Если кто-то с опережением завершает работы в 2024 году, то действуем по уже многолетнему нашему принципу «Кто строит вперед, тот вперед получает деньги», соответственно, это тоже учтено в поправках, — приводит слова Андрея Травникова пресс-служба Новосибирской области.
Глава региона также уточнил, что выполнение социальных обязательств — главный приоритет в бюджетных решениях и правительства.
— Чтобы ни один человек не остался без положенных выплат или социальных пособий, мы в бюджет закладываем средства с некоторым превышением. По итогам года все эти превышения приводим к фактическим расходам, — отметил Травников.