В Новосибирской области внесли окончательные корректировки в бюджет 2025−2026

В Новосибирской области внесли окончательные поправки в бюджет, утвержденный на текущий год и плановый период 2025—2026 годов. Соответствующий законопроект приняли на сессии Заксобрания региона. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, финальные корректировки носят технический характер, а бюджетными решениями обеспечивают уже фактически свершившиеся расходы. Например, это касается вопросов строительства и соцвыплат. Если подрядчик не укладывается в сроки, пусковые объекты переходят на 2025 год, их обеспечат лимитами.