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В Новосибирской области внесли окончательные корректировки в бюджет 2025−2026

Соответствующий законопроект приняли на сессии регионального Заксобрания.

Источник: правительство Новосибирской области

В Новосибирской области внесли окончательные поправки в бюджет, утвержденный на текущий год и плановый период 2025—2026 годов. Соответствующий законопроект приняли на сессии Заксобрания региона. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, финальные корректировки носят технический характер, а бюджетными решениями обеспечивают уже фактически свершившиеся расходы. Например, это касается вопросов строительства и соцвыплат. Если подрядчик не укладывается в сроки, пусковые объекты переходят на 2025 год, их обеспечат лимитами.

— Если кто-то с опережением завершает работы в 2024 году, то действуем по уже многолетнему нашему принципу «Кто строит вперед, тот вперед получает деньги», соответственно, это тоже учтено в поправках, — приводит слова Андрея Травникова пресс-служба Новосибирской области.

Глава региона также уточнил, что выполнение социальных обязательств — главный приоритет в бюджетных решениях и правительства.

— Чтобы ни один человек не остался без положенных выплат или социальных пособий, мы в бюджет закладываем средства с некоторым превышением. По итогам года все эти превышения приводим к фактическим расходам, — отметил Травников.

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