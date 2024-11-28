В Новосибирске согласовали снос здания ЦУМа

Вторым этапом будет выполнено строительство жилой высотки с детским садом на 45 мест, магазинами, подземной автостоянкой. Площадь здания составит 84 тысячи квадратных метров, оно рассчитано на 30 этажей. Чтобы допустить возможность строительства жилого корпуса на этой территории, в июле комиссия перенесла ее в зону смешанной и общественно-деловой застройки.