В Новосибирске согласовали снос здания ЦУМа

Мэрия Новосибирска согласовала проект комплексного развития территории на пересечении Вокзальной магистрали проспекта Димитрова. Соответствующее постановление подписано и размещено на сайте городской администрации. Застройщику предстоит пройти процедуру общественных обсуждений.
Площадь территории составляет более 13 тысяч квадратных метров. Благоустройством займется компания «Эллада», входящая в ГК «Расцветай». Подрядчик намерен снести постройки, которые сейчас находятся в зоне проектной территории — это Центральный универсальный магазин и нежилой корпус.
Реализация проекта запланирована до 30 июня 2031 года в три этапа. Сначала застройщик освободит площадку и проведет реконструкцию корпуса лицея «Надежды Сибири». До конца 2027 года к учебному заведению примкнет спортивный зал.
Вторым этапом будет выполнено строительство жилой высотки с детским садом на 45 мест, магазинами, подземной автостоянкой. Площадь здания составит 84 тысячи квадратных метров, оно рассчитано на 30 этажей. Чтобы допустить возможность строительства жилого корпуса на этой территории, в июле комиссия перенесла ее в зону смешанной и общественно-деловой застройки.
Третьим этапом на территории возведут офисное здание площадью не более 30 тысяч квадратных метров с подземной стоянкой. Также запланировано благоустройство прилегающей территории, здесь обустроят тротуары и проезды, проведут озеленение.
Территорию возле создания ЦУМа уже начали частично очищать от незаконных построек. Накануне там снесли шашлычную.