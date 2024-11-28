Новосибирская область вернет в федеральный бюджет почти 500 млн из-за срыва строительства школ

А прокуратура потребовала расторгнуть концессионные соглашения на создание шести школ в Новосибирске. Несмотря на то что на их возведение уже потрачено порядка 3 миллиардов рублей ни один из объектов не «вырос» выше фундамента. И это происходит на фоне того, что в сибирском мегаполисе катастрофически не хватает мест во многих действующих образовательных учреждениях.