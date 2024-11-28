Новосибирская область вернет в федеральный бюджет почти 500 млн из-за срыва строительства школ

Сегодня, 28 ноября, на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты утвердили поправки в бюджет региона на 2024−2026 годы, которые предусматривают возврат федеральному центру порядка 469 миллионов рублей, выделенных на строительство школ.
Как пояснил министр финансов НСО Виталий Голубенко, решение о возврате средств было принято федеральным центром. Всего Новосибирская область должна вернуть в бюджет РФ почти миллиард рублей, половина этой суммы предназначалась на создание новых школ в рамках госпрограммы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в НСО».
На 224,6 миллиона рублей был сокращен объем финансирования строительства так называемых концессионных школ. Впрочем, в данный момент оно не ведется, поскольку стройплощадки и техника концессионера арестованы по решению суда в рамках расследования уголовного дела.
А прокуратура потребовала расторгнуть концессионные соглашения на создание шести школ в Новосибирске. Несмотря на то что на их возведение уже потрачено порядка 3 миллиардов рублей ни один из объектов не «вырос» выше фундамента. И это происходит на фоне того, что в сибирском мегаполисе катастрофически не хватает мест во многих действующих образовательных учреждениях.
Иван ЛУДНОВ.