В Беларуси за 5 лет пенсии по инвалидности выросли почти в 1,8 раза

Замминистра отметила, что в стране значительно улучшились условия для людей с инвалидностью. Так, одним из основных достижений социальной сферы в отношении людей с инвалидностью она назвала условия для воспитания детей-инвалидов в семьях. «У нас выстроена система пенсий, пособий. Работающим родителям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются трудовые гарантии и помощь в воспитании ребенка (это услуги няни), компенсируются затраты на приобретение предметов гигиены. Надо отметить, что суммарные ежемесячные выплаты в зависимости от возраста ребенка-инвалида в семье и наличия других детей составляют: если в семье ребенок до 3 лет — от Br2 тыс. до Br2,5 тыс. в месяц, от 3 до 18 лет — от Br1,1 тыс. до Br1,8 тыс. в месяц», — сказала она.



Марина Артеменко подчеркнула, что растут и доходы людей с инвалидностью. «За последние 5 лет пенсии по инвалидности выросли почти в 1,8 раза. Если говорить о мерах поддержки, включая пенсии, пособия, технические средства социальной реабилитации, государственную адресную социальную помощь и социальные услуги, то за 2023 год и 9 месяцев 2024 года на эти цели направлено порядка Br10 млрд», — отметила она.



По словам замминистра, стратегическим комплексным документом по реализации прав людей с инвалидностью является Национальный план действий по реализации положений Конвенции о правах инвалидов. «Этот план у нас действует с 2017 по 2025 год. В 2025 году мы уже приступаем к разработке нового документа на последующий период», — подчеркнула она.