Власти Пермского края одобрили расширение двух заводов «Авира» и «Упакс-Юнити»

Вчера, 27 ноября, глава региона Дмитрий Махонин выехал с рабочим визитом на заводы «Авира» и «Упакс-Юнити. В процессе встречи он высказался “за” расширение их производства. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.