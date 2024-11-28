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Власти Пермского края одобрили расширение двух заводов «Авира» и «Упакс-Юнити»

27 ноября Дмитрий Махонин посетил предприятия.

Вчера, 27 ноября, глава региона Дмитрий Махонин выехал с рабочим визитом на заводы «Авира» и «Упакс-Юнити. В процессе встречи он высказался “за” расширение их производства. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.

«Глава региона осмотрел производственные цеха и обсудил с руководством реализацию инвестпроекта по расширению производства и выпуску новой продукции», — уточняют в пресс-службе главы региона.

Пермский завод «Авира» занимаются производством детских и семейных развлекательных комплексов. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает порядка 60 видов оборудования.

Пермское предприятие «Упакс-Юнити» — выпускают одноразовую упаковку для пищевой промышленности. Компания имеет большой опыт работы на рынке, поставляет товары по всей стране, сотрудничает с предприятиями Беларуси и Казахстана, обеспечивает экологичность производства.