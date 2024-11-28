В Гурьевске разрешили построить два семиэтажных дома

Компании разрешается возвести многоквартирные жилые дома со встроенными административными помещениями на земельном участке с кадастровым номером 39:03:060002:356. Общая площадь первого дома — 8766,95 кв. м., жилая — 5844 кв. м. Общая второго дома — 3234, жилая — 2121,2. Разрешение на строительство действительно до 19 марта 2028 года.