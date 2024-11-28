Нацбанк сделал заявление по курсу доллара в Казахстане

В то же время на внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня. Так, среднедневной объем торгов в ноябре этого года составил 238 млн долларов США, что почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (193 млн долларов США) и значительно выше среднедневного объема торгов в августе-сентябре. Совокупность указанных факторов оказывает давление на курс тенге, в отдельные периоды в ходе торгов наблюдается низкая ликвидность, создавая условия для спекулятивного давления и нарушая баланс на валютном рынке.