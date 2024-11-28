Ремонт дороги на Невском проспекте в Петербурге начнется в 2025 году

— Приоритетным в следующем году является Невский проспект. Сейчас мы технически готовимся к предстоящим работам. Рассматриваются несколько вариантов добавления туда инновационных технологий. На подходах к мостам, где происходит торможение транспорта, получается большая часть колеи. Если смотреть например, подъезд к Аничкову мосту, то там колейность выше, чем на основной протяженности Невского проспекта. В таких местах следует при ремонте предусмотреть слой стабилизации, чтобы срок действия магистрали был увеличен.