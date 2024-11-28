Ремонт дороги на Невском проспекте в Петербурге начнется в 2025 году

Сегодня, 28 ноября, в Петербурге подвели итоги дорожно-строительного сезона 2024 года. За год удалось открыть движение по 12 новым дорогам и развязкам. Речь идет, например, о развязке на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе, которая заметно разгрузила транспортные потоки в Московском и Фрунзенском районах. Ее пропускная способность составляет до 75 тысяч авто в сутки.
Однако в следующем году работы в этом направлении продолжатся. Временно исполняющий обязанности директора «Дирекции транспортного строительства» Михаил Овчинников рассказал, что среди наиболее значимых адресов, где в 2025 году начнутся работы, являются Петербургское шоссе, Светлановский проспект, проспект Тореза, проспект Энергетиков, Российский проспект, проспект Стачек, улица Бабушкина, Лесной проспект, Новочеркасский проспект и другие. Всего в планах числится около 70 приоритетных адресов. Объем средств на работы снижать не планируется.
При этом власти намерены привести в порядок самую главную магистраль Северной столицы — Невский проспект, сообщил врио председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов.
— Приоритетным в следующем году является Невский проспект. Сейчас мы технически готовимся к предстоящим работам. Рассматриваются несколько вариантов добавления туда инновационных технологий. На подходах к мостам, где происходит торможение транспорта, получается большая часть колеи. Если смотреть например, подъезд к Аничкову мосту, то там колейность выше, чем на основной протяженности Невского проспекта. В таких местах следует при ремонте предусмотреть слой стабилизации, чтобы срок действия магистрали был увеличен.
Кроме того, городские власти обсудят применение георешетки в местах, где производится посадка и высадка пассажиров общественного транспорта, торможение или набор скорости. Такая технология должна помочь избежать пластической деформации дорожного полотна. Специалисты также обследуют магистраль и выявят слабые ее участки, чтобы усилить их.