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Татарстанцам показали варианты изображений для купюры в тысячу рублей

Окончательное решение примут по результатам голосования.

Источник: Центробанк России

Татарстанцам показали варианты изображений для купюры в тысячу рублей. Их представили в пресс-службе Центробанка России.

Новый вариант выберут с помощью голосования граждан. Предыдущий дизайн был приостановлен после жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста.

По словам представителя банка, символы на банкноте должны объединять, а не порождать споры. Поэтому было принято решение разработать дизайн оборотной стороны заново. Всего было представлено 40 вариантов. Из них было отобрано 25. Среди них оказался центр семьи «Казан» и главный корпус КФУ в столице Татарстана.

Напомним, в 2023 году Казань изобразили на обновленной купюре номиналом 1000 рублей. Речь идет о башне Сююмбике на территории Казанского Кремля.