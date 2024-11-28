Татарстанцам показали варианты изображений для купюры в тысячу рублей

По словам представителя банка, символы на банкноте должны объединять, а не порождать споры. Поэтому было принято решение разработать дизайн оборотной стороны заново. Всего было представлено 40 вариантов. Из них было отобрано 25. Среди них оказался центр семьи «Казан» и главный корпус КФУ в столице Татарстана.