Промышленные роботы, двигатели для дронов, «бесшовное» образование: в Перми проходит ПИПФ-2024

Даже ознакомительная прогулка по выставке позволяет в этом убедиться. Вот здесь представлены образцы промышленных роботов. Представители компании-разработчика рассказывают, что такие роботизированные комплексы способны укладывать готовую продукцию, предварительно промаркировав ее. А дальше мы видим целую коллекцию современных отечественных электродвигателей — их с успехом можно применять, как объясняют, для изготовления квадрокоптеров, дронов, БПЛА и других устройств. А вот тут можно посмотреть, как выглядят зарядные станции для электромобилей российского производства.