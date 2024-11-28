Промышленные роботы, двигатели для дронов, «бесшовное» образование: в Перми проходит ПИПФ-2024

В Перми проходит крупнейшее отраслевое мероприятие региона — Пермский инженерно-промышленный форум. На площадке «Пермь Экспо» собрались более трех тысяч специалистов и топ-менеджеров крупных и средних предприятий России.
В выставочных экспозициях представлены новейшие разработки пермских и российских компаний. Экспонаты наглядно демонстрируют: отечественная инновационная продукция вполне конкурентоспособна и охватывает самый широкий спектр направлений.
Даже ознакомительная прогулка по выставке позволяет в этом убедиться. Вот здесь представлены образцы промышленных роботов. Представители компании-разработчика рассказывают, что такие роботизированные комплексы способны укладывать готовую продукцию, предварительно промаркировав ее. А дальше мы видим целую коллекцию современных отечественных электродвигателей — их с успехом можно применять, как объясняют, для изготовления квадрокоптеров, дронов, БПЛА и других устройств. А вот тут можно посмотреть, как выглядят зарядные станции для электромобилей российского производства.
На выставочном комплексе представлена продукция самого разного назначения. На стендах можно ознакомиться с предложениями по современным программным продуктам и подобрать платформы управления бизнесом, цифровые системы контроля качества, корпоративные мессенджеры. А можно ознакомиться с презентацией российских курортов для оздоровления сотрудников.
Гостей встречает робот ТИМ — этого андроида изготовили в Прикамье еще в 1960-е годы. А между залами, развлекая посетителей, курсирует оранжевая механическая кошечка — робот-Крошик.
Помимо экспозиционной части на ПИПФ-2024 предусмотрена насыщенная программа целого цикла дискуссий с участием компетентных спикеров. Например, читаем в программе форума: в таком-то зале состоится научно-практическая конференция «Бесшовное» образование. Формирование инженерно-технических компетенций с раннего возраста".
Все правильно: на этот раз одной из главных тем форума заявлена молодежная промышленная политика — на традиционном заседании Совета директоров промышленных предприятий Пермского края участники дискуссии будут делиться лучшими практиками и проектами в этой сфере. Им есть, о чем рассказать: в Прикамье создаются передовые инженерные школы, развивается профессионалитет, в школах открываются инженерные классы, проводятся экскурсии на предприятия.
Другим важным направлением дискуссий на форуме в этом году стала задача внедрения инновационных технологий на производствах, что необходимо для достижения технологического суверенитета. Также целый ряд мероприятий посвятили промышленной кооперации. Например, на форуме презентуют успешные практики и форматы взаимодействия компаний Прикамья с крупными российскими и международными холдингами.
Еще один блок событий будет посвятили социально-экономическому развитию территорий присутствия крупных промышленных предприятий.
Не обошли и тему патриотического воспитания: на форуме будет освещаться вклад предприятий региона в повышение обороноспособности страны. Эта тема особенна важна накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне. — Сегодня перед отраслями промышленности стоят задачи по выпуску импортозамещающей продукции, обеспечению технологического суверенитета, участию в промышленной кооперации, — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Они имеют стратегическое значение как для региона, так и для всей страны. Поэтому решаем их вместе.
Полная программа ПИПФ 2024 опубликована на официальном сайте форума.
Пермский инженерно-промышленный форум проводится Правительством Пермского края и региональным Минпромторгом при поддержке крупнейших промышленных предприятий Прикамья с 2014 года.