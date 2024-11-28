Единый центр занятости начнет работу в Волгоградской области в 2025 году

С 2025 года в Волгоградской области начнет работу Центр занятости населения (ЦЗН) Волгоградской области с территориальными подразделениями в муниципалитетах. Единое юрлицо позволит обеспечить соблюдение стандартов оказания услуг на каждой площадке, повысить эффективность работы, сократить период трудоустройства граждан. При этом штатная численность основных сотрудников останется неизменной, сообщили в пресс-службе обладминистрации.