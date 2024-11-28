Единый центр занятости начнет работу в Волгоградской области в 2025 году

Реализация нового нацпроекта «Кадры», объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, стартует в 2025 году. Запланирован перевод всей службы занятости населения субъектов РФ в формат кадрового центра «Работа России». В результате комплексной модернизации будет сформирована качественно новая модель управления кадровым резервом экономики.
Как отметил заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев, в регионе сформирована комплексная программа развития, а отраслевые планы на следующий 10-летний период рассматриваются на профильных стратегических сессиях. В рамках нацпроекта «Демография» обновлено 3 центра занятости населения в Волжском, Волгограде, Камышине. Эти объекты обслуживают 63% трудовых ресурсов региона.
С 2025 года в Волгоградской области начнет работу Центр занятости населения (ЦЗН) Волгоградской области с территориальными подразделениями в муниципалитетах. Единое юрлицо позволит обеспечить соблюдение стандартов оказания услуг на каждой площадке, повысить эффективность работы, сократить период трудоустройства граждан. При этом штатная численность основных сотрудников останется неизменной, сообщили в пресс-службе обладминистрации.
Представители регионов ЮФО и ЦФО на семинаре-совещании поделились опытом, рассмотрели успешные кейсы волгоградских коллег.
Напомним, что задачу содействовать занятости населения в Волгоградской области, обеспечить стабильность рынка труда поставил губернатор Андрей Бочаров. Для достижения этих целей используются в том числе процессы модернизации служб занятости населения региона — соответствующее соглашение подписано с Минтрудом РФ. Сейчас уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,16%.