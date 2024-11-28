Сбер планирует открыть еще несколько отделений в Крыму до конца года

Там также добавили, что розничный кредитный портфель за год вырос в четыре раза до 38 миллиардов рублей. Более 20 миллиардов рублей кредитов выдано физическим лицам, из них ¾ — это ипотека на покупку 3,8 тысячи объектов недвижимости, еще пять миллиардов рублей — потребительские кредиты. Портфель кредитования юридических лиц составил более 17 миллиардов рублей. На развитие малого бизнеса с начала года Сбер выдал более семи миллиардов рублей, средний и крупный получил шесть миллиардов рублей.
Кроме того, в Крыму установили свыше 5,5 тысячи pos-терминалов для оплаты.
«Мы встретили большой отклик от людей, которые хотят пользоваться услугами Сбера, и чтобы быть еще ближе к нашим клиентам, до конца года мы планируем довести сеть по обслуживанию физических и юридических лиц до 25 офисов, а на следующий год ставим не менее амбициозную задачу — почти вдвое увеличить количество розничных офисов, при этом открываясь в тех населенных пунктах, где ранее офисы Сбера не были представлены. Уверен, что это даст толчок развития банковских услуг в разных уголках Крыма и принесет пользу региону», — отметил управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба.