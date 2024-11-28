Мэрия Нижнего Новгорода изымает три аварийных дома для расселения в Московском районе

В первых двух домах расположено 16 жилых помещений, а в третьем — 12. Они были построены в 1946—1947 годах. Их признали аварийными и подлежащими сносу в 2017 году. Владельцы квартир в этих многоквартирных домах получат компенсацию за изымаемую недвижимость. Проекты соглашений собственникам направят в течение 60 дней с момента определения рыночной стоимости за изымаемые объекты недвижимости.