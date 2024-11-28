Мэрия Нижнего Новгорода изымает три аварийных дома для расселения в Московском районе

Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Речь идет о многоквартирных двухэтажных кирпичных домах по улице Николая Гастелло, 2, улице Дежнева, 1 и доме № 1 по улице Героя Кошелева.
В первых двух домах расположено 16 жилых помещений, а в третьем — 12. Они были построены в 1946—1947 годах. Их признали аварийными и подлежащими сносу в 2017 году. Владельцы квартир в этих многоквартирных домах получат компенсацию за изымаемую недвижимость. Проекты соглашений собственникам направят в течение 60 дней с момента определения рыночной стоимости за изымаемые объекты недвижимости.
Напомним, что дома в квартале «Сименс и Гальске» в Нижнем Новгороде расселят до 2026 года.