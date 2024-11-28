Стало известно, сколько денег выделят Омску на Северный обход и Федоровку

Идею реализации обоих проектов ранее уже поддержали в правительстве РФ. Как сообщил губернатор, на строительство нового аэропорта для Омска в федеральном бюджете заложено 12, 3 млрд рублей. На Северный обход — порядка 16 млрд. Также ведутся переговоры о привлечении дополнительного финансирования.