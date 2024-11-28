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Стало известно, сколько денег выделят Омску на Северный обход и Федоровку

Средства на строительство заложены в федеральном бюджете.

Сегодня в ходе бюджетного послания Законодательному собранию Омской области губернатор Виталий Хоценко озвучил суммы, которые планирует выделить федеральный бюджет на строительстве в Омске крупнейших транспортных объектов — Северного обхода и аэропорта «Омск-Федоровка».

Идею реализации обоих проектов ранее уже поддержали в правительстве РФ. Как сообщил губернатор, на строительство нового аэропорта для Омска в федеральном бюджете заложено 12, 3 млрд рублей. На Северный обход — порядка 16 млрд. Также ведутся переговоры о привлечении дополнительного финансирования.

Еще одним вариантом развития транспортной инфраструктуры может стать река Иртыш. Как рассказал Виталий Хоценко, водную артерию планируется использовать в качестве мультимодального тарнспортного коридора Россия—Казахстан—Китай.