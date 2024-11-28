В бюджет Волгограда заложили деньги на покупку автобусов и благоустройство

Проект бюджета сохраняет социальную направленность — на эти цели в 2025 году планируется направить 16,8 млрд. рублей, из них на сферу образования — 14,5 млрд. рублей. В декабре 2024 года планируется сдача в эксплуатацию новой школы на ул. им. Ивановского в Советском районе и школы на ул. им. Академика Бардина в Тракторозаводском районе. Они примут первых учеников уже в будущем году.
Весной 2025-го в Тракторозаводском районе запланирован также ввод в строй детского сада на 140 мест. В планах — разработка проектно-сметной документации по строительству новой школы на ул. им. Расула Гамзатова в Дзержинском районе.
В целом на 2025 год общий объем доходов бюджета Волгограда предлагается утвердить в сумме 37 млд 667 млн рублей, в таком же размере прогнозируется и его расходная часть. Бюджет планируется бездефицитным.
В будущем году в Волгограде продолжат переселение граждан из аварийного жилья. На это будет направлено 1,7 млрд. рублей.
1,6 млрд. рублей предусмотрено на благоустройство города, в том числе 732,5 млн. рублей — на формирование современной городской среды. Планируется благоустроить 7 общественных территорий: в границах от пр. Ленина до пл. Павших Борцов, включая территорию вокруг Вечного огня; часть пр. Жукова, ул. Рокоссовского, а также верхнюю террасу Центральной набережной на участке от ул. Наумова до ул. 7-й Гвардейской. Благоустройством будет охвачена Привокзальная площадь в Центральном районе и территория, прилегающая к строящемуся зданию Арбитражного суда в Ворошиловском районе.
На дорожное хозяйство в 2025 году будет предусмотрено 5,3 млрд. рублей, включая реконструкцию автодороги по ул. Латошинской в Тракторозаводском районе. Планируется и строительство дорог по ул. Абадиева, ул. КИМ с выездом в пойму реки Царицы в Ворошиловском районе; а также по части ул. Родниковой.
277,8 млн. рублей направят на приобретение 50 единиц автобусов, их поставка ожидается в 2026 году.
Участники слушаний одобрили проект решения «О бюджете Волгограда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Они отметили заметные преобразования в городе в последние годы: строительство дорог, школ, детских садов, приобретение современного общественного транспорта. Активное развитие областного центра идет при поддержке региональной власти.
Добавим, что в принятой в начале 2024 года 10-летней комплексной программе развития Волгограда и Волгоградской агломерации, которая ранее была разработана по поручению губернатора региона Андрея Бочарова, областной центр является локомотивом развития региона и обеспечивает устойчивое развитие экономики и социальной стабильности всей области.