В бюджет Волгограда заложили деньги на покупку автобусов и благоустройство

Проект бюджета сохраняет социальную направленность — на эти цели в 2025 году планируется направить 16,8 млрд. рублей, из них на сферу образования — 14,5 млрд. рублей. В декабре 2024 года планируется сдача в эксплуатацию новой школы на ул. им. Ивановского в Советском районе и школы на ул. им. Академика Бардина в Тракторозаводском районе. Они примут первых учеников уже в будущем году.