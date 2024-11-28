Россияне стали чаще выбирать российскую косметику

В эпоху советского дефицита на товары народного потребления наш человек был уверен — импортное лучше, чем отечественное. Однако времена меняются, компании совершенствуют производство, используют мировой опыт и собственные технологические разработки, а покупатель все чаще отдает предпочтение качественным и доступным российским товарам. Впрочем, иногда публику пытаются напугать будто сошедшими со страниц прессы 90-х годов исследованиями на «вечную» тему — как же в России все плохо. Давайте разбираться, так ли это на самом деле.