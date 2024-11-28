Какие реформы ждут энергорынок Узбекистана в ближайшие годы — регулятор

«То есть, здесь еще более продвинутый уровень либерализации. Но мы все прекрасно понимаем, что переход к этому этапу невозможен без гарантий поставки энергоресурсов в любое время суток, в любое время года с достаточным запасом мощности, готовыми быть к любым колебаниям. И, на мой взгляд, данная проблема немножко усугубляется с активным внедрением возобновляемых источников энергии. Да, это экологичный, достаточно дешевый ресурс, но при этом необходимо уделять внимание резервным мощностям, которые могли бы обеспечить генерацию в какие-то ненастные дни или в период аномальных холодов или аномальной жары».