В 2025 году в Петербурге запустят фармзавод по офсетному контракту

Планируется, что предприятие начнет функционировать в 2025 году, заявил 28 ноября на международной выставке-форуме «Российский промышленник» вице-губернатор города Кирилл Поляков.
Петербург обновил договор с компанией «Р-Фарм»: они приобрели права на реализацию проекта в особой экономической зоне на участке «Новоорловская», выкупив компанию «Балтфарма». Уже построено здание, идёт установка оборудования и монтаж опорных конструкций.
Предприятие полного цикла будет производить 31 лекарственное средство. Согласно условиям офсетного контракта, в течение семи лет городские власти будут осуществлять закупки препаратов у завода, удовлетворяя нужды льготных категорий населения и загружая мощности предприятия.
Срок действия соглашения составляет 10 лет. Конкурс на создание системы закупок с компенсацией расходов властей Петербурга начался в октябре 2022 года, а подготовка к проекту шла с 2021 года. В итоге «Р-Фарм» предложила построить новое фармацевтическое производство стоимостью 8,7 млрд рублей при стартовой цене контракта 16,8 млрд рублей.