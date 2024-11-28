В 2025 году в Петербурге запустят фармзавод по офсетному контракту

Срок действия соглашения составляет 10 лет. Конкурс на создание системы закупок с компенсацией расходов властей Петербурга начался в октябре 2022 года, а подготовка к проекту шла с 2021 года. В итоге «Р-Фарм» предложила построить новое фармацевтическое производство стоимостью 8,7 млрд рублей при стартовой цене контракта 16,8 млрд рублей.