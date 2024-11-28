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Власть после выборов поднимает цены на газ в Молдове до 18.60 леев за кубометр: Всего лишь на 70 банов меньше, чем требовал «Молдовагаз» — придется экономить и мерзнуть

Окончательно тариф утвердят в пятницу, 29 ноября 2024.

НАРЭ предложила повысить тариф до 15,5 лея без НДС (18,6 с НДС) вместо 16,17 лея (без НДС), запрашиваемых «Молдовагазом», свидетельствует проект решения, который будет рассмотрен в пятницу.

Заседание, на котором будут утверждены новые расценки, состоится завтра, 29 ноября, в 10 часов утра.

Напомним, АО «Молдовагаз» обратилось в НАРЭ в понедельник, 25 ноября 2024, с требованием о пересмотре тарифа в сторону увеличения в связи с существенным ростом цен на газ на международном рынке. Предполагалось увеличение тарифа с 12,15 леев до 16,36 леев за кубометр без НДС.

ЖКХ