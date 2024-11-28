Власть после выборов поднимает цены на газ в Молдове до 18.60 леев за кубометр: Всего лишь на 70 банов меньше, чем требовал «Молдовагаз» — придется экономить и мерзнуть

Напомним, АО «Молдовагаз» обратилось в НАРЭ в понедельник, 25 ноября 2024, с требованием о пересмотре тарифа в сторону увеличения в связи с существенным ростом цен на газ на международном рынке. Предполагалось увеличение тарифа с 12,15 леев до 16,36 леев за кубометр без НДС.