Власть после выборов поднимает цены на газ в Молдове до 18.60 леев за кубометр: Всего лишь на 70 банов меньше, чем требовал «Молдовагаз» — придется экономить и мерзнуть

НАРЭ предложила повысить тариф до 15,5 лея без НДС (18,6 с НДС) вместо 16,17 лея (без НДС), запрашиваемых «Молдовагазом», свидетельствует проект решения, который будет рассмотрен в пятницу.
Заседание, на котором будут утверждены новые расценки, состоится завтра, 29 ноября, в 10 часов утра.
Напомним, АО «Молдовагаз» обратилось в НАРЭ в понедельник, 25 ноября 2024, с требованием о пересмотре тарифа в сторону увеличения в связи с существенным ростом цен на газ на международном рынке. Предполагалось увеличение тарифа с 12,15 леев до 16,36 леев за кубометр без НДС.