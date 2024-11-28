Бастрыкин заинтересовался состоянием дома 1910 года постройки

Жильцы жалуются на низкую температуру в местах общего пользования (коридорах, лестничных клетках и санузлах) несмотря на недавний капитальный ремонт системы отопления, отсутствие горячей воды более двух месяцев, неисправные системы водоотведения и протекающую кровлю. Многочисленные обращения в управляющую компанию результатов не дали.