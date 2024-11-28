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Бастрыкин заинтересовался состоянием дома 1910 года постройки

В здании до сих пор живут люди.

Источник: Аргументы и факты

Председатель СК России взял на контроль проверку обращения о ненадлежащем обслуживании дома-памятника в Воронеже, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Следственный комитет России поступило обращение о плохом состоянии многоквартирного дома 1910 года постройки в Воронеже, являющегося объектом культурного наследия («Батальонный корпус Романовской слободы»).

Жильцы жалуются на низкую температуру в местах общего пользования (коридорах, лестничных клетках и санузлах) несмотря на недавний капитальный ремонт системы отопления, отсутствие горячей воды более двух месяцев, неисправные системы водоотведения и протекающую кровлю. Многочисленные обращения в управляющую компанию результатов не дали.

В связи с этим в СУ СК России по Воронежской области начата проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Воронежской области Ивану Ковалеву представить доклад о ходе и результатах проверки, взяв ее под личный контроль.

СК