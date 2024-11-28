Бастрыкин заинтересовался состоянием дома 1910 года постройки

Председатель СК России взял на контроль проверку обращения о ненадлежащем обслуживании дома-памятника в Воронеже, рассказали в пресс-службе ведомства.
В Следственный комитет России поступило обращение о плохом состоянии многоквартирного дома 1910 года постройки в Воронеже, являющегося объектом культурного наследия («Батальонный корпус Романовской слободы»).
Жильцы жалуются на низкую температуру в местах общего пользования (коридорах, лестничных клетках и санузлах) несмотря на недавний капитальный ремонт системы отопления, отсутствие горячей воды более двух месяцев, неисправные системы водоотведения и протекающую кровлю. Многочисленные обращения в управляющую компанию результатов не дали.
В связи с этим в СУ СК России по Воронежской области начата проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Воронежской области Ивану Ковалеву представить доклад о ходе и результатах проверки, взяв ее под личный контроль.