Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроят

Что касается ремонта, то его проведут в 93 объектах образования. Константинов отметил, что речь идет о замене кровель в 10 школах (в Скалистовской школе Бахчисарайского района, Новокрымской, Медведевской и Мирновской школах Джанкойского района, Старокрымской школе Кировского района), а также в общеобразовательных учреждениях Алушты, Сак и села Ишунь Красноперекопского района.