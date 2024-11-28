Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроят

«Строим Крым нашей мечты. В ближайшие годы у нас появится целый ряд новых социально значимых объектов в разных сферах», — говорится в сообщении его Telegram-канала. Сфера образования.
Владимир Константинов отметил 100-процентную доступность дошкольного образования в Крыму.
«За российское десятилетие построены и реконструированы 278 детских садов. Также обновлены 254 крымские школы, включая капитальные ремонты, реконструкцию и строительство. Построено и реконструировано 11 школ», — сообщил председатель Госсовета Крыма.
При этом до 2028 года, по его словам, планируют построить еще 12 школ.
«В 2025 году завершится строительство двух из них: в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории и школы в Бахчисарае с крымско-татарским языком обучения».
Что касается ремонта, то его проведут в 93 объектах образования. Константинов отметил, что речь идет о замене кровель в 10 школах (в Скалистовской школе Бахчисарайского района, Новокрымской, Медведевской и Мирновской школах Джанкойского района, Старокрымской школе Кировского района), а также в общеобразовательных учреждениях Алушты, Сак и села Ишунь Красноперекопского района.
Кроме того, отремонтируют котельные и системы отопления в Уваровской школе Ленинского района, в Войковской школе Первомайского района и в Мирновской школе Симферопольского района.
Под ремонт попадут и внутренние помещения в школе имени Октябрьской в Джанкое, пищеблоки школы № 2 имени Фрунзе в Красноперекопске.
Территорию Красномакской школы Бахчисарайского района благоустроят. В школах Джанкоя, Судака и Джанкойского района установят модульные пищеблоки.
Преобразования коснутся и 15 детских садов: в Алуште, Армянске, Евпатории, в Бахчисарайском, Нижнегорском и Сакском районах.
«В следующем году запланирован капитальный ремонт двух общежитий Керченского морского технического колледжа и одного общежития Симферопольского автотранспортного техникума», — заявил председатель Госсовета Крыма. Благоустройство территорий.
Более 1000 дворовых и общественных территорий благоустроены в Крыму за 10 лет в республике. В следующем году, по информации Владимира Константинова, в бюджете предусмотрено увеличение числа объектов и, соответственно, финансирования.
«Всего на эти цели будет направлено 5,2 млрд рублей. Предусмотрено благоустройство 164 общественных и дворовых территорий по всему Крыму», — отметил председатель Госсовета РК.
В частности, на эти средства в Джанкое будет проведен капитальный ремонт городского парка, в селе Орехово Сакского района в районе улицы Кирова благоустроят парковую территорию, а в пгт Нижнегорский Нижнегорского района — Владимирский парк.
В селе Кировское Черноморского района планируется благоустройство сквера «Победы», а Красноперекопске — капитальный ремонт части сквера Героям Перекопа.
«Также запланирована установка 45 детских игровых площадок на 158 млн рублей. По итогам Всероссийского конкурса “Малые города и исторические поселения” получили гранты на благоустройство города Керчь — на Приморский парк (97 млн рублей) и Ялта — на сквер “Городской сад” (104 млн рублей)».
В следующем году капитальный ремонт территории общего пользования проведут в Бахчисарае по улице Гагарина, в Евпатории отремонтируют сквер памяти погибшим в результате взрыва жилого дома по ул. Некрасова.
Аналогичные ремонтные работы проведут в Детском парке в Симферополе и общественном парке в поселке Гурзуф.
«В рамках государственной программы “Развитие туризма” будет направлено 178,2 млн рублей на реализацию проекта “Город Саки — источник силы и здоровья”», — подытожил Константинов.