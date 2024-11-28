В Сочи до конца года благоустроят девять общественных зон

Сейчас в Адлерском районе введена в эксплуатацию детская площадка на ул. Герцена. Также завершено обустройство пешеходной зоны на ул. Ленина.
В Лазаревском районе завершается благоустройство парков на улицах Калараша и Партизанской. Вместе с тем, в селе Верхнениколаевском ведется строительство культурного центра под открытым небом.
Кроме того, в Нижнем Учдере создают сквер в переулке Енисейском, а в Хостинском районе обустраиваются детская и спортивная площадки на улицах Октября и Есауленко.
Реконструкцию фонтана в Октябрьском сквере проводят в Центральном районе.