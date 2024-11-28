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В Сочи до конца года благоустроят девять общественных зон

До конца 2024 года в Сочи благоустроят девять общественных пространств в рамках инициативного бюджетирования. Как сообщает пресс-служба курорта, шесть территорий стали победителями краевого конкурса, а еще три выбрали в ходе городского отбора.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас в Адлерском районе введена в эксплуатацию детская площадка на ул. Герцена. Также завершено обустройство пешеходной зоны на ул. Ленина.

В Лазаревском районе завершается благоустройство парков на улицах Калараша и Партизанской. Вместе с тем, в селе Верхнениколаевском ведется строительство культурного центра под открытым небом.

Кроме того, в Нижнем Учдере создают сквер в переулке Енисейском, а в Хостинском районе обустраиваются детская и спортивная площадки на улицах Октября и Есауленко.

Реконструкцию фонтана в Октябрьском сквере проводят в Центральном районе.