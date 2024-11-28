Ленобласть назвала лучших производителей молока

В племзаводе «Агро-Балт» из Кингисеппского района — самое качественное сырое молоко Ленинградской области, а в «Рапти» — самое вкусное. Лучшее фермерское молоко — у фермера Василия Морозова из Волосовского района: в Ленобласти завершился второй областной конкурс качества сырого молока «Молоко наивысшего качества».
В конкурсе «Молоко наивысшего качества» принимали участие 29 производителей сырого молока из 12 районов Ленинградской области — 25 сельхозпредприятий и 4 фермера.
Конкурс проходил в два этапа. Молоко-сырье исследовали в лаборатории по физико-химическим показателям, а органолептическую оценку давала дегустационная комиссия.
Конкурс организован комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области при поддержке управления ветеринарии Ленинградской области на базе АО «Невское» по племенной работе.