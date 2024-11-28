Узбекская авиакомпания запустила авиарейс между Ташкентом и Гуанчжоу

Согласно расписанию, новый авиарейс в обоих направлениях будет выполняться на авиалайнере Airbus A321 два раза в неделю. Рейс из Ташкента в Гуанчжоу по средам и воскресеньям, а из Гуанчжоу в Ташкент — по понедельникам и четвергам.