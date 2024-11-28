Узбекская авиакомпания запустила авиарейс между Ташкентом и Гуанчжоу

Согласно расписанию, новый авиарейс в обоих направлениях будет выполняться на авиалайнере Airbus A321 два раза в неделю. Рейс из Ташкента в Гуанчжоу по средам и воскресеньям, а из Гуанчжоу в Ташкент — по понедельникам и четвергам.
Открытие нового авиамаршрута не только будет содействовать перемещениям пассажиров между двумя странами, но и придаст новый импульс экономическому и торговому сотрудничеству между Узбекистаном и Китаем, заявил генеральный директор авиакомпании «Centrum Air» Абдулазиз Абдурахманов.
Пань Цзянь, операционный директор международного аэропорта «Байюнь» г. Гуанчжоу, выразил уверенность, что многие китайцы будут использовать этот рейс для путешествий, ведения бизнеса или посещения родственников в Центральной Азии.
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