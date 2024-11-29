Стройными рядами

Среди них пермский застройщик ПМД, федеральная группа «Брусника», выигравшая в Перми реновацию площадки на «Тихом Компросе», и другие. До 11 декабря на участие в аукционе принимаются заявки, итоги подведут 17 декабря.
Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», АО «СтройПанельКомплект» 25 ноября учредило в Перми новые компании ООО СЗ «СПК — Куйбышева» и ООО СЗ «СК — Стахановская». Гендиректор «СтройПанельКомплекта» Виктор Суетин отказался комментировать цели создания организаций. Не стали отвечать на вопросы об участии в торгах на право КРТ в ПМД и «Бруснике».
Краевой минстрой объявил торги на право комплексного развития территории по ул. Куйбышева одновременно с аналогичным аукционом КРТ по ул. Стахановской 16 ноября. Территория для реновации по ул. Куйбышева имеет площадь 12,55 га, тогда как земля на ул. Стахановской — 1,56 га. На ул. Куйбышева редевеломенту подлежит площадка от ул. Механошина до ул. Белинского. Находящиеся там сейчас гаражи, а также аварийные жилые и административные здания планируется снести, в том числе бывшее здание киноцентра «Премьер» (ул. Пионерская, 17). Согласно электронной документации, срок действия договора 12 лет. Победитель аукциона должен будет расселить 26 многоквартирных аварийных домов общей площадью 29 тыс. кв. м. За счет средств инвестора там надо построить детские сады на 300 мест, также на площадке выделен участок для возведения нового корпуса школы № 10 на 500 мест. В обязанности инвестора войдет обновление дорог и инженерных сетей. Начальная цена лота — 7,8 млн руб.
По договору о КРТ максимальный объем строительства на площадке по ул. Куйбышева составляет 301,2 тыс. кв. м недвижимости, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения. Предельная высота зданий в этой локации — 25 этажей.
Ранее в освоении указанной территории была заинтересована столичная компания «Кортрос», говорил в сентябрьском интервью «Ъ-Прикамье» гендиректор группы Станислав Киселев. Однако сейчас, по сведениям собеседника на рынке недвижимости, в группе изучили условия проекта и решили отказаться от этих намерений. В «Кортросе» возможность участия в торгах не прокомментировали. Сейчас девелопер готовится к реновации 25 га в пермском микрорайоне ДКЖ.
По мнению другого источника, если бы минстрой разделил крупную площадку КРТ на несколько лотов, то местные застройщики активнее участвовали в этих торгах. «Это было бы сигналом, что региональная власть готова приоритетно поддержать местный бизнес», — высказался собеседник.
В девелоперской группе «Мегаполис» сообщили, что изучали документацию по проекту КРТ ул. Куйбышева, но решили не участвовать в торгах.
«Достоинства этого проекта КРТ — локация в центре города, удобство и транспортная доступность, а также большой объем строительства», — подчеркнул директор по развитию ПЗСП Андрей Мущинкин. Несмотря на это, ПЗСП в аукционе участвовать не будет, в компании считают проект слишком рискованным. Трудности создают большой объем расселения и необходимость масштабной прокладки сетевой инфраструктуры взамен устаревшей. Также при изъятии большого количества гаражей в этой локации потребуется индивидуальная работа с каждым собственником. «Власть создает привлекательность проектам КРТ, увеличивая их масштаб. Логика такая: чем больше квадратных метров можно построить, тем более привлекателен проект для застройщиков. Но это приводит к тому, что большие проекты КРТ становятся по силам только самым крупным федеральным застройщикам, а местным на них уже не хватает необходимых первоначальных вложений, мощностей и других ресурсов», — обратил внимание господин Мущинкин. Директор по развитию ПЗСП считает, что в аукционе на реновацию территории по ул. Куйбышева будут участвовать в основном крупные федеральные игроки.
Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный считает, что проект реновации ул. Куйбышева очень емкий финансово, поэтому возглавляемая им компания в аукционе участвовать не будет. К примеру, расселение аварийного жилья может обойтись примерно в 3 млрд руб., плюс затраты на социнфраструктуру. Собеседник назвал хорошим местоположение для комплексного развития. По его мнению, объем жилья, который можно там возвести, — большой и он привлекателен для девелоперов. «Если, например, стоимость подключения к сетям в микрорайоне будет высокой, то с учетом масштабного объема жилья эта сумма не сильно повлияет на себестоимость строительства», — полагает Михаил Бесфамильный. Эксперт считает, что стоимость лота в ходе торгов значительно не вырастет, так как участники будут не готовы заплатить за такой актив большую сумму в силу масштабности последующих вложений.