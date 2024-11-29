Стройными рядами

«Достоинства этого проекта КРТ — локация в центре города, удобство и транспортная доступность, а также большой объем строительства», — подчеркнул директор по развитию ПЗСП Андрей Мущинкин. Несмотря на это, ПЗСП в аукционе участвовать не будет, в компании считают проект слишком рискованным. Трудности создают большой объем расселения и необходимость масштабной прокладки сетевой инфраструктуры взамен устаревшей. Также при изъятии большого количества гаражей в этой локации потребуется индивидуальная работа с каждым собственником. «Власть создает привлекательность проектам КРТ, увеличивая их масштаб. Логика такая: чем больше квадратных метров можно построить, тем более привлекателен проект для застройщиков. Но это приводит к тому, что большие проекты КРТ становятся по силам только самым крупным федеральным застройщикам, а местным на них уже не хватает необходимых первоначальных вложений, мощностей и других ресурсов», — обратил внимание господин Мущинкин. Директор по развитию ПЗСП считает, что в аукционе на реновацию территории по ул. Куйбышева будут участвовать в основном крупные федеральные игроки.