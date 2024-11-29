Магистраль Краснодар — Темрюк построят до конца 2024 года

Кроме того, модернизация транспортной инфраструктуры на юге России повысила пропускную способность железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна до 125 млн тонн, а капитальный ремонт трассы Р-217 «Кавказ» и усовершенствование пограничных пунктов на границе с Азербайджаном увеличили их возможности в пять раз по сравнению с 2021 годом.