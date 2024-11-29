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Магистраль Краснодар — Темрюк построят до конца 2024 года

До конца 2024 года планируется завершить строительство автомобильной магистрали, соединяющей Краснодар с Темрюком, а также трассами М-4 Дон и Таврида. Как сообщает пресс-служба кабмина, дорога призвана увеличить пропускную способность в направлении Крыма, обеспечив транспортный поток до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Источник: Коммерсантъ

Вопросы развития транспортных коридоров стали ключевой темой правительственного совещания под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Особое внимание уделили проектам, направленным на укрепление внешнеэкономической активности в условиях санкционного давления.

Господин Мишустин отметил, что развитие транспортных коридоров «Азово-Черноморских», восточных маршрутов и международных направлений, среди которых «Север — Юг», является стратегически важной задачей для повышения глобальной конкурентоспособности России. По его словам, уже сейчас наблюдается устойчивая положительная динамика.

На совещании также заявили, что в рамках реконструкции Восточного полигона были введены в эксплуатацию семь объектов. Решение позволит к концу 2024 года увеличить провозную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до 180 млн тонн.

Кроме того, модернизация транспортной инфраструктуры на юге России повысила пропускную способность железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна до 125 млн тонн, а капитальный ремонт трассы Р-217 «Кавказ» и усовершенствование пограничных пунктов на границе с Азербайджаном увеличили их возможности в пять раз по сравнению с 2021 годом.