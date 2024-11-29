Зацепились за магистраль

К 2028 году число туристических поездок на личных автомобилях по Нижегородской области планируется увеличить в 1,5 раза, до 2,4 тыс., следует из утвержденной правительством программы развития автомобильного туризма. Она определяет перспективы развития инфраструктуры и маршрутов для автопутешественников на ближайшие три года. Программа появилась через полгода после того, как губернатор Глеб Никитин представил правительству РФ предложения по развитию автомобильного туризма, которые во многом базировались на строительстве скоростной трассы М12 «Восток» Москва — Казань.
В региональной программе эта магистраль представлена основным транспортным узлом и транзитной точкой для посещения Нижегородской области.
Ежегодно число автопутешественников в регионе оценивается в 500 тыс. человек, а М12 после запуска в сентябре 2023 года прибавила еще 15% туристов, отмечается в программе. Ее разработчики подчеркнули, что автотуризм становится все более популярным на фоне роста цен на авиа- и железнодорожные билеты: путешествия на машинах выгодны семьям и большим компаниям.
Пока путешественники самостоятельно планируют свои поездки, до сих пор в регионе не было ни одного предложенного властями полноценного туристического маршрута с набором местных достопримечательностей.
Первым был разработан маршрут по трассе Р-158 «От нижегородских святынь до саратовских широт», в течение следующих трех лет должны появиться еще семь.
В их числе путешествия по пушкинским местам «Болдинское кольцо», поездки из Нижнего Новгорода через Павлово в Выксу с посещением индустриального парка «Баташев», маршруты в Ивановскую область через Городец и Кировскую область — через Красные Баки и Тонкино.
Автомобилистам региональные власти также предложат посетить Дзержинск и Володарск. Согласно программе в 2025 году планируется завершить расширение до четырех полос автодороги Р-158 в Арзамас, после чего ее пропускная способность увеличится вдвое, до 24 тыс. машин в сутки. С выездом на М12 добраться из Нижнего Новгорода в Москву или Казань можно будет за 3−4 часа вместо сегодняшних 6−7 часов, полагают в областном правительстве.
Пока инфраструктуры для автотуризма в Нижегородской области не хватает, признают чиновники. Согласно программе, в муниципалитетах предстоит построить кемпинги, мотели, кемпстоянки и глэмпинги, а также организовать придорожный сервис, включая АЗС, станции техобслуживания, автомойки, кафе, прачечные, душевые, медпункты и другие объекты. В частности, на М12 в перспективе могут появиться четыре многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ) с гостиницами и три — на областных дорогах Нижний Новгород — Киров, Дивеево — Сатис и подъезде к Арзамасу со стороны Мурома.
МФЗ заявлены одним из приоритетных направлений программы. В них власти хотят организовать выставочно-презентационные залы, посвященные достопримечательностям и красотам Арзамаса, Дивеева, Сарова и других округов.
В июле областное министерство туризма договорилось о развитии инфраструктуры для автомобильного туризма с ООО «Автодор-девелопмент», ГК «Современные транспортные технологии» и Сбербанком. Так как уровень сигнала на областных дорогах не везде стабилен, с операторами сотовой связи прорабатывается вопрос обеспечения дорог стабильной мобильной связью и интернетом, рассказывал глава минцифры области Александр Синелобов.
Исполнителем программы, кроме областных министерств, также станет АНО АСИРИС, отвечающее за работу с объектами культурного наследия. Министерство туризма Нижегородской области планирует обсчитать финансирование необходимых объектов инфраструктуры, после чего попросить субсидии из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие туризма». Также исполнителям предстоит создать единый подход к «архитектурно-стилистическому оформлению объектов туристского показа» с учетом региональных и национальных особенностей.
Автотуризм вряд ли составит конкуренцию организованным турам, полагает генеральный директор агентства «Роза ветров» Мария Свиридова. «Во время организованных туров экскурсовод рассказывает туристам историю, автобусы останавливаются около интересных объектов. Это не монотонная поездка на автомобиле с навигатором, а осмысленное времяпровождение. Не час смотрения в окно по пути в Арзамас, а получение интересной информации, подготовка к встрече с городом», — отметила она. Путешествия на личном авто обойдутся дороже, но инфраструктуры для них не хватает.
«Пока информацию об интересных местах автопутешественники вынуждены искать самостоятельно. Не у всех есть на это время и желание. Но вообще эта тема хорошая, туризм надо развивать».