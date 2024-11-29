Зацепились за магистраль

Пока инфраструктуры для автотуризма в Нижегородской области не хватает, признают чиновники. Согласно программе, в муниципалитетах предстоит построить кемпинги, мотели, кемпстоянки и глэмпинги, а также организовать придорожный сервис, включая АЗС, станции техобслуживания, автомойки, кафе, прачечные, душевые, медпункты и другие объекты. В частности, на М12 в перспективе могут появиться четыре многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ) с гостиницами и три — на областных дорогах Нижний Новгород — Киров, Дивеево — Сатис и подъезде к Арзамасу со стороны Мурома.