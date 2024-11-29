Нацбанк заметно повысил курс доллара и курс евро на 29 ноября перед выходными

В Национальном банке озвучили курсы валют на 29 ноября 2024 года, пятницу. Так, перед выходными, ощутимо поднялись курсовые значения доллара и евро, однако опустился курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 29 ноября, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,5951 белорусского рубля, 1 евро — 3,7873 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,2927 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в четверг, 28 ноября, курс доллара и курс евро увеличены, а курс российского рубля, напротив, уменьшен. Ощутимее других при этом суммарно скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении на 29 ноября, пятницу, валютные курсы изменились на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0621 белрубля, курс 1 евро вырос на 0,0725 белрубля, а курс 100 российских рублей потерял 0,0146 белрубля.
Тем временем МАРТ рассказал о ценах на натуральные елки в декабре 2024: «Цены на елки на елочных базарах в Беларуси будут от 5 до 23 рублей».