Новый крупный молочный комплекс появится в Хабаровском крае

— Мы планируем построить вертикально интегрированный молочный комплекс, в котором будет выстроена единая цепь предприятий от производства молока до переработки и выпуска линейки готовой продукции. В состав комплекса войдет молочная ферма на 2,4 тыс. голов, молокоперерабатывающий завод с производительностью около 120 тонн в сутки. Статус резидента ТОР позволит быстрее и эффективнее воплотить важный для Хабаровского края проект. Более того, в обозримом будущем мы рассчитываем выйти на экспортные мощности и поставлять продукцию на рынки Китая, — отметил генеральный директор компании «Хабаровское молоко» Сергей Цесаренко. На ТОР «Хабаровск» реализуют инвестиционные проекты 111 резидентов с объемом инвестиций на сумму более 373 млрд рублей, создается порядка 16 тыс. рабочих мест. Резиденты ТОР «Хабаровск» уже вложили в экономику региона 273 млрд рублей, создали более 9,7 тыс. рабочих мест.