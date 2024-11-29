Новый крупный молочный комплекс появится в Хабаровском крае

Молочный комплекс планирует построить резидент территории опережающего развития «Хабаровск». Компания «Хабаровское молоко» получила этот статус после подписания соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Запустить новый комплекс планируют в 2029 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проект направлен на развитие пищевой промышленности Хабаровского края, увеличение местного производства молочной продукции. Инвестиции в проект составят 3,6 млрд рублей, будет создано более 400 рабочих мест. Помимо производства молока завод планирует выпускать йогурты, сметану, сливки и кефир суммарной мощностью 26 тысяч тонн в год. При наборе сотрудников приоритет будет у местных жителей, для растениеводческой части проекта закупят оборудование российского производства.
— Мы планируем построить вертикально интегрированный молочный комплекс, в котором будет выстроена единая цепь предприятий от производства молока до переработки и выпуска линейки готовой продукции. В состав комплекса войдет молочная ферма на 2,4 тыс. голов, молокоперерабатывающий завод с производительностью около 120 тонн в сутки. Статус резидента ТОР позволит быстрее и эффективнее воплотить важный для Хабаровского края проект. Более того, в обозримом будущем мы рассчитываем выйти на экспортные мощности и поставлять продукцию на рынки Китая, — отметил генеральный директор компании «Хабаровское молоко» Сергей Цесаренко. На ТОР «Хабаровск» реализуют инвестиционные проекты 111 резидентов с объемом инвестиций на сумму более 373 млрд рублей, создается порядка 16 тыс. рабочих мест. Резиденты ТОР «Хабаровск» уже вложили в экономику региона 273 млрд рублей, создали более 9,7 тыс. рабочих мест.