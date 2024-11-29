В России с 15 декабря вырастут цены на майонез

Предыдущая корректировка цен «Эссен Продакшн АГ» произошла 15 ноября, когда стоимость майонезов и соусов выросла на 10%. Эксперты рынка считают, что другие производители также могут пойти на повышение цен, но, скорее всего, отложат такие решения до завершения новогодних праздников, чтобы поддерживать объемы продаж в праздничный период.