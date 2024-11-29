В России с 15 декабря вырастут цены на майонез

Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ», известный брендом «Махеевъ», объявил о предстоящем повышении цен на свою продукцию, что связано с удорожанием подсолнечного масла, пишет «Коммерсантъ».
Ожидается, что изменения вступят в силу с 15 декабря и могут задать общий тренд для других производителей.
Согласно уведомлению, направленному ритейлерам, компания увеличит отпускные цены на майонезы, соусы и томатную пасту в диапазоне от 2,9% до 14,6%. Как поясняется в письме производителя, причиной этого шага является рост закупочных цен на ключевые ингредиенты.
Предыдущая корректировка цен «Эссен Продакшн АГ» произошла 15 ноября, когда стоимость майонезов и соусов выросла на 10%. Эксперты рынка считают, что другие производители также могут пойти на повышение цен, но, скорее всего, отложат такие решения до завершения новогодних праздников, чтобы поддерживать объемы продаж в праздничный период.
Ранее стало известно, что цены на импортные продукты, в том числе бананы, шоколад и кофе, могут вырасти из-за роста курса доллара.