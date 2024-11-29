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Красноярск получит 79 квартир для переселенцев и сирот

В Красноярске переселенцам и сиротам выделят 79 новых квартир.

Источник: Комсомольская правда

Красноярск безвозмездно получит 79 квартир для переселенцев из аварийных домов и детей-сирот. Об этом сообщили в администрации города.

Квартиры общей стоимостью 333 миллиона рублей будут переданы в течение двух лет в рамках соглашений между мэрией и застройщиком. Помимо этого, компания обязалась обустроить дорогу с тротуарами в Октябрьском районе по улице Вербной — участок от Лесопарковой до переулка Уютный.

Как говорят в городской администрации, такие соглашения помогают частично решить проблему расселения аварийного жилья, поскольку бюджетные средства и региональные программы не всегда покрывают все нужды города.

Подобная работа ведётся системно. Ранее в рамках соглашений с застройщиками городу уже передавались участки под школы, детские сады и дороги. Например, компании построили скейтпарк на улице Норильской, благоустроили скверы, реконструировали дороги, а также передали в собственность администрации квартиры для нуждающихся.

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