Красноярск получит 79 квартир для переселенцев и сирот

Красноярск безвозмездно получит 79 квартир для переселенцев из аварийных домов и детей-сирот. Об этом сообщили в администрации города.
Квартиры общей стоимостью 333 миллиона рублей будут переданы в течение двух лет в рамках соглашений между мэрией и застройщиком. Помимо этого, компания обязалась обустроить дорогу с тротуарами в Октябрьском районе по улице Вербной — участок от Лесопарковой до переулка Уютный.
Как говорят в городской администрации, такие соглашения помогают частично решить проблему расселения аварийного жилья, поскольку бюджетные средства и региональные программы не всегда покрывают все нужды города.
Подобная работа ведётся системно. Ранее в рамках соглашений с застройщиками городу уже передавались участки под школы, детские сады и дороги. Например, компании построили скейтпарк на улице Норильской, благоустроили скверы, реконструировали дороги, а также передали в собственность администрации квартиры для нуждающихся.