Красноярск получит 79 квартир для переселенцев и сирот

Квартиры общей стоимостью 333 миллиона рублей будут переданы в течение двух лет в рамках соглашений между мэрией и застройщиком. Помимо этого, компания обязалась обустроить дорогу с тротуарами в Октябрьском районе по улице Вербной — участок от Лесопарковой до переулка Уютный.